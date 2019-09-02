02.09.2019 13:02

Karaman'da uyuşturucu operasyonu 1'i kadın 3 gözaltı

Karaman'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta yapılan araçta ise 2010 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayşe E. ve Mahmut K.'nin Hatay'dan Karaman'a uyuşturucu hap getirip, Kenan G. ile birlikte sokaklarda satacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis Ayşe E. ve Mahmut K.'ye takibe alıp Karaman kent merkezi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 2010 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ardından Ayşe E. ve Mahmut K. gözaltına alındı. Kenan G.'de evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kenan G.'nin evinden de 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

3 kişi, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA