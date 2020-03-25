Karaman'da üst yapı çalışmaları Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Larende mahallesinde üst yapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Larende mahallesinde üst yapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kalaycı, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin altyapı çalışması yapılırken bozulan yol ve kaldırımların yeniden ele alındığını belirtti.

Kentin her noktasında alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Karamanımızı daha modern, yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir kent haline getirmek için, mahalle, cadde, sokak ayrımı yapmaksızın tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hava şartlarının da iyileşmesiyle birlikte ekiplerimiz sahaya çıkarak vatandaşlarımızın istek ve taleplerini değerlendiriyor ve belirli bir plan çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın hak ettiği, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir şehirde yaşamaları için var gücümüzle çalışacağız."

Kaynak: AA