Karaman'da Umuda Smaç Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi

KARAMAN (AA) - Karaman İl Özel İdaresi tarafından projelendirilen ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nın (MEVKA) desteği ile hayata geçirilen "Karaman'da Umuda Smaç" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, TOBB Lütfi Elvan Fen Lisesi Spor Salonunda düzenlenen programda, "Kalkınma yerelden başlar" anlayışıyla sorumlu oldukları bölgelerin her açıdan gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Karaman'ın gelişimine katkı sunacak, sorunlarına çözüm üretecek projeleri kurum olarak desteklediklerini ifade eden Bostancı, şunları kaydetti:

"Karamanlı gençlerimizin özel ilgi ve yeteneklerine göre tespit edilerek futbol, Basketbol, hentbol, voleybol, güreş, tekvando ve badminton gibi farklı branşlarda spor eğitimlerinin verilmesinin yanı sıra kişisel gelişimleri doğrultusunda uygun mesleklere yönlendirilmesinin hedeflendiği projeye ajansımız tarafından 1 milyon 300 bin TL kaynak aktarıldı. Ayrıca, yine bakanlığımız desteği ile proje kapsamında spor alanları dışında farklı konularda çalışmak isteyen gençlere yönelik olarak oluşturulan 21. yüzyıl beceri atölyesinde bu gençlerimize robotik kodlama, insansız hava aracı, web tasarım, görsel programlama dilleri, 3d tasarım, web programlama gibi eğitimlerin verilecek."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Terlemez ise proje ile Karaman'da ikamet eden gençleri ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif katılımını hedeflendiğini belirterek, "Şöyle ki İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun ortak olduğu bu projede gençlerimizin bireysel yeteneklerine göre, futbol, basketbol, voleybol, güreş, badminton ve kaykay sporlarında eğitim alabileceklerdir. Bu sosyalleşme projesinde İl Özel İdaresi olarak Park Kaykay Pistini faaliyete geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından güreş ve taekwondo branşında öğrenciler gösterilerini sundu.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından sporculara spor malzemeleri verildi.