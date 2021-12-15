Karaman'da Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi

KARAMAN (AA) - Türkiye Kamu-Sen Karaman İl Temsilciliği üyeleri, ek zam talebinde bulundu.

Şube binası önünde bir araya gelen çalışanlar adına konuşan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Nedim Ünal, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin memur ve emeklileri ekonomik sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Memur ve emekli maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Bakın yalnızca 1 yıl içinde memurun zorunlu giderlere karşı alım gücü aylık tam 1087 lira eridi. Bu erime memurun alacak hanesinde dururken yüzde 35-40'lara dayanan gerçek enflasyon karşısında memura ve emekli, yüzde 5+7 zam ile 2022 yılını tamamlayamaz. Aylık enflasyon rakamları resmi olarak bile yüzde 3-4'lere dayanmışken, verilecek yüzde 5 artış bir aylık enflasyonu bile karşılamıyor. Zaten ocak ayında alınacak yüzde 5 zam, mart ayı itibarı ile vergi dilimindeki artışa gidecek. Yani bu şartlar altında 2022'de memura gerçek anlamda hiç zam yapılmayacak, maaşlar mum gibi erimeye devam edecektir."

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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