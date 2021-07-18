Karaman'da traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

Karaman'da kendi kullandığı traktörün altında kalan 71 yaşındaki çiftçi Ali Şimşek hayatını kaybetti.

Karaman'da kendi kullandığı traktörün altında kalan 71 yaşındaki çiftçi Ali Şimşek hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Çukur Mahallesi'nde kendisine ait traktörle tarlasına çalışmaya giden Şimşek direksiyon hakimiyetini kaybedince, traktör yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Şimşek, traktörün altında sıkıştı.

Telefonla ulaşamayınca Şimşek'i aramaya çıkan yakınları, tarlada traktörü gördü.

Olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri traktörün altında kalan Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şimşek'in cenazesi, yapılan incelemeden sonra otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin