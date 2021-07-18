Karaman'da traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

Karaman'da traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da kendi kullandığı traktörün altında kalan 71 yaşındaki çiftçi Ali Şimşek hayatını kaybetti.

Karaman'da kendi kullandığı traktörün altında kalan 71 yaşındaki çiftçi Ali Şimşek hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Çukur Mahallesi'nde kendisine ait traktörle tarlasına çalışmaya giden Şimşek direksiyon hakimiyetini kaybedince, traktör yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Şimşek, traktörün altında sıkıştı.

Telefonla ulaşamayınca Şimşek'i aramaya çıkan yakınları, tarlada traktörü gördü.

Olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri traktörün altında kalan Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şimşek'in cenazesi, yapılan incelemeden sonra otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Fahrettin Koca Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Yener Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Mustafa Er Aytaç Kara Metin Oktay Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karaman'da traktörün altında kalan yaşlı adam öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 13:30:42. #1.14#

title