Karaman'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Karaman'da traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Karaman'da traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde merkeze bağlı Morcalı köyü Boyalık mevkisindeki bağına çalışmaya giden Mehmet Kara'nın (61) akşam eve dönmemesi üzerine yakınları bölgeye gitti.
Kara'nın traktörün altında hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler incelemede Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal