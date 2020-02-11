Karaman'da trafik kazasında sürücü ve eşi yaralandı
Karaman'da otomobilin üst geçidin duvarına çarpması sonucu, sürücü ve eşi yaralandı.
Karaman'da otomobilin üst geçidin duvarına çarpması sonucu, sürücü ve eşi yaralandı.
İbrahim Öcal (39) idaresindeki 71 DU 341 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi 643. Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin duvarına çarptı.
Kazada sürücü Öcal ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Dilek Öcal (37) yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.