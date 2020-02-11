Karaman'da trafik kazasında sürücü ve eşi yaralandı
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Karaman'da trafik kazasında sürücü ve eşi yaralandı

Karaman'da otomobilin üst geçidin duvarına çarpması sonucu, sürücü ve eşi yaralandı.

11.02.2020 23:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:21
Karaman'da trafik kazasında sürücü ve eşi yaralandı

'da otomobilin üst geçidin duvarına çarpması sonucu, sürücü ve eşi yaralandı.

İbrahim Öcal (39) idaresindeki 71 DU 341 plakalı otomobil, Mahallesi 643. Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin duvarına çarptı.

Kazada sürücü Öcal ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Dilek Öcal (37) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Karaman'da trafik kazasında sürücü ve eşi yaralandı
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