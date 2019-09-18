Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

18.09.2019 20:20

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Adnan Özbay idaresindeki 70 AF 664 plakalı otomobil ile Mehmet Karagöz idaresindeki 70 ET 370 plakalı tır Larende Mahallesi 1204. Sokak üzerinde çarpıştı. Kazada Özbay ve otomobilde yolcu olarak bulunan Abdullah Özbay yaralandı.



Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA