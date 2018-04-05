Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da otomobille taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da otomobille taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samet Yalçın (19) yönetimindeki 70 DU 110 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Şahin Mavi Caddesi'nde, İsmail Ark'ın (35) kullandığı 70 T 0016 plakalı taksi ile çarpıştı. Kontrolden çıkan 70 DU 110 plakalı otomobil, aydınlatma direğine ağaca çarparak durabildi.

Yaralanan Yalçın ve Ark, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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