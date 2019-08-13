Karaman'da trafik kazası: 10 yaralı
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1'i hamile, 4'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1'i hamile, 4'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.
Feyyaz Üye (31) yönetimindeki 35 GA 2463 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 35. kilometresinde emniyet şeridinde bekleyen Fatma Tuğba Atıl'ın kullandığı 01 ZL 004 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücüler, hamile olduğu öğrenilen Nesibe Üye (31) ile 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.