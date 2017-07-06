Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Karaman’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Karaman'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Piri Reis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner B. (30) yönetimindeki 40 DT 237 plakalı otomobil, İlhan K'nin (41) kullandığı 70 FF 596 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada 10 metre ileriye fırlayan motosiklet sürücüsü İlhan K. yaralandı. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN