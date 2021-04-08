Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
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Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Yılmaz Eriş yönetimindeki 70 AAY 533 plakalı otomobil ile Kubilay Ülkü idaresinde 70 EA 685 plakalı otomobil, Gevher Hatun Mahallesi Hastane yolu üzerinde çarpıştı. Kazada sürücülerden Ülkü, otomobilde sıkıştı.

Sıkıştığı yerden sağlık görevlilerince çıkarılan Ülkü, Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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