Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
Karaman'da beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
15.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:47
Karaman'da beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Furkan Yıldız (19), yönetimindeki 33 U 3922 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolunda, yol yapım çalışması sırasına konulan beton bariyerlere çarptı. Kazada Yıldız ağır yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA