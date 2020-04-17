Karaman'da trafik kazası 1 yaralı Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi Hüseyin Avni Bey Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 AKS 04 plakalı otomobil ile M.A.B. yönetimindeki 70 AD 076 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletin üzerinden yola savrulan M.A.B. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA