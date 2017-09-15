Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Mücahit Doğan yönetimindeki 07 BKD 51 plakalı otomobil ile Mehmet Günçavdı idaresindeki OF ZA 804 Almanya plakalı otomobil, Nefise Sultan Mahallesi 100.Yıl Caddesi'nde çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle OF ZA 804 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan yaya Nisa Şen'e çarptı.



Şen, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.