Karaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Başpınar yönetimindeki 70 E 7279 plakalı otomobil, Görmeli köyü-Ermenek karayolunun 5. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile aynı araçtaki kardeşi Ayhan Başpınar yaralandı.
Yaralı sürücü, Ermenek Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.
Hastanedeki tedavisi süren Ayhan Başpınar'ın jandarmaya verdiği ifadede, önlerine domuz sürüsü çıktığını, sürücünün çarpmamak için manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.