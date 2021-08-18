Karaman'da trafik güvenliği toplantısı yapıldı
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Karaman'da trafik güvenliği toplantısı yapıldı

Karaman'da trafik güvenliği toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da Trafik Güvenliği Toplantısı, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

Karaman'da Trafik Güvenliği Toplantısı, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

Valilik Yunus Emre Salonunda yapılan toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sunumlarla Karaman'ın 2018–2020 yılları arasındaki ölümlü yaralanmalı kaza durum analizlerine ilişkin veriler değerlendirildi.

Ülke genelinde ve illere göre ilimizde meydana gelen kaza oranları, kazaya karışan kişi ve yaş grupları gibi verilerin istatistiki olarak değerlendirildiği toplantıda, ülkenin en büyük problemleri arasında yer alan trafik kazalarının önlenmesine ilişkin olarak ilgili kurumlarca alınacak tedbirlerin ve yapılacak eğitimlerin yanı sıra sürücülerin ve vatandaşların da trafik kurallarına uygun hareket etmesi gerektiği önemle vurgulandı.

Toplantı, görüş, öneri ve temennilerin ardından sona erdi.

Toplantıya Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, ilgili kurum ve birim temsilcileri ile sivil toplu kuruluşu temsilcileri katıldı.

Karaman'da trafik güvenliği toplantısı yapıldı
Karaman'da trafik güvenliği toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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