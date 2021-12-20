Karaman'da "Topraksız Köylüye Devletten Toprak" projesi kapsamında çiftçilere tapuları dağıtıldı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "Topraksız Köylüye Devletten Toprak" projesi kapsamında Süleymanhacı ve Ortaoba köyü çiftçileri için düzenlenen tapu dağıtım törenine katıldı.

Piri Reis Kültür merkezinde düzenlenen tapu dağıtım programına Vali Işık'ın yanı sıra Karaman Milletvekilleri Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser, Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ve Süleymanhacı ile Ortaoba köyü çiftçileri katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş'ın proje ilgili bilgiler verdiği konuşmasının ardından Karaman Milletvekilleri Şeker ve Eser yaptıkları konuşmalarda proje kapsamında dağıtımı yapılacak tapuların çiftçilere hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundular.

Vali Işık konuşmasında Tarım Reformu Kanunun uygulanması ile az topraklı ve topraksız çiftçilerin toprak sahibi olmalarını sağlayacak projenin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Bu konuda hakikaten çok büyük bir mücadele verildiğini ifade eden Işık, "Belki farkında değilsiniz ancak ben de sizin bu mücadelenize destek verdiğimi belirtmek isterim. Farklı mecralar ve kanallar aracılığı ile verdiğimiz bu destek ve mücadele ile birlikte yaşanan bütün zorluklara rağmen bugünlere gelebildik. Bu projenin hayat bulmasından ve köylülerimizin toprak sahibi olmasından dolayıdır ki, ben de en az sizin kadar mutluyum." dedi.

Böyle bir mutluluğu çiftçilerle birlikte paylaşmaktan dolayı tarif edemeyeceği duygular içerisinde olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"İnşallah ilimiz için hayırlara vesile olacaktır. Size de ekonomik açıdan güzel bir gelir olarak geri dönüşü olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın projesi olan topraksız köylü kalmayacak projesi sayesinde topraksız olan köylülerimizi de toprak sahibi olmalarını sağlayacağız. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurumlara ve personellerine teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı olmasını dilerken dağıtımını yaptığımız tapularla birlikte sahibi olduğunuz toprakların bereketli olmasını ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum."

Protokol konuşmalarının ardından proje kapsamında Süleymanhacı ve Ortaoba köyü çiftçilerine hayırlı olması dilekleriyle Vali Işık ve protokol üyeleri tarafından tapuların dağıtımı yapıldı.

Proje kapsamında tapularını alan çiftçilerimiz arazi bedellerini ilk 4 yılı ödemesiz olmak üzere 10 eşit taksitle ödemek üzere 14 yılda ödeyebilecek.

Yine aynı proje ile köylerdeki atıl olan hazine arazileri üretime kazandırılarak köylerde yaşayan toprağı olmayan ya da az olan çiftçileri toprak sahibi yaparak üretime ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor.