Karaman'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon yapıldı Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere bakteri ve virüslere karşı toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere bakteri ve virüslere karşı toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Karaman Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, belediye otobüslerini temizledi, solüsyonlu makineler ve maskelerle dezenfeksiyon yaptı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, yurt dışından ülkeye gelen bir Türk vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini hatırlattı.

Kovid-19'un Karaman'da görülmemiş olmasına rağmen vatandaşların sağlığını ihtimallere bırakmadıklarını belirten Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bunun için geçerli olan tüm tedbirlerimizi alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. İlk önlem olarak toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemlerini başlattık. Belediye otobüslerimiz özel ilaçlarla dezenfekte edilerek, tüm iç yüzeylerin temizliği yapılmakta ve bu çalışmalar rutin olarak devam etmektedir. Halkımızın sağlığını her şeyden çok önemsiyoruz. Çalışmalarımıza ve gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA