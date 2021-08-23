Karaman'da "Telafide Ben de Varım" etkinliği

Karaman'da, "Telafide Ben de Varım" programı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında bulunan ağaçların bakımı yapıldı.

Karaman'da, "Telafide Ben de Varım" programı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında bulunan ağaçların bakımı yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, çalışanlarla birlikte ağaçların bakımını yaptı.

Çalışkan, anaokulundan lise seviyesine kadar her tür ve derecedeki okullarda yapılan etkinliklerin öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ettiğine dikkat çekti.

Etkinliklere öğrencilerin haricinde velilerinde katıldığını ifade eden Çalışkan, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde cennet ülkemizin farklı bölgelerinde orman yangınları meydana geldi. Aslında ormanlarımız değil ciğerimiz yandı ve içimiz acıdı. Biz de bu konuda farkındalık oluşturmak için mesai arkadaşlarımızla birlikte müdürlüğümüzün hizmet binasına geçen yıl ekmiş olduğumuz fidanların bakımını yaptık. Çocuklarımıza yeşil bir dünyayı miras bırakmak bizlerin boynunun borcudur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal