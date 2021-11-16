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Tartıştığı kadın tarafından vurulan kişi yaralandı

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da tartıştığı kadın tarafından vurulan kişi yaralandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da tartıştığı kadın tarafından vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zembilli Mahallesi 714. Sokak'ta İsmail A. (31) henüz bilinmeyen nedenle C.K. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.K, İsmail A'yı silahla ateş ederek yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmail A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tartıştığı kadın tarafından vurulan kişi yaralandı

Tartıştığı kadın tarafından vurulan kişi yaralandı

Tartıştığı kadın tarafından vurulan kişi yaralandı

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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