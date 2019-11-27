Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçaklayan baldız gözaltına alındı
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Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçaklayan baldız gözaltına alındı

Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı.

27.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:28
Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçaklayan baldız gözaltına alındı

'da tartıştığı eniştesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Beldesinde Yonis E. (61) ile baldızı Nuran K. (60) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Nuran K, Yonis E'yi bıçakla yaraladı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Yonis E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Nuran K. Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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