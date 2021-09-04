KARAMAN'DA TARIMSAL DESTEKLE ALINAN BİÇERDÖVERLE MISIR HASADI

KARAMAN'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 2 milyon 300 bin liralık desteğiyle alınan biçerdöverle mısır silajı hasadı başladı.

KARAMAN'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 2 milyon 300 bin liralık desteğiyle alınan biçerdöverle mısır silajı hasadı başladı. Hasattan ise yaklaşık 400 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

Karaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin projesi kapsamında, tarımsal kalkınma destekli biçerdöverle yapılan mısır silajı hasadı Demiryurt köyünde gerçekleşen törenle yapıldı. Törene AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Karaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dorla, hayvancılıkta en büyük masrafın yem olduğunu hatırlatarak, "Hayvancılıkta en önemli girdi yemdir. Bir üretici yemini ne kadar hesaplı temin edebilirse o kadar çok verimli üretim yapabilir. Son yıllarda yeşil mısırdan elde edilen silaj önemli bir hale geldi. Biz de bunu düşünerek hazırladığımız projeyle bu mısır silajı yapan biçerdöveri birliğimize kazandırdık. Birliğe kazandırılan biçerdöverin değeri 3 milyon 400 bin lira civarındadır. Bunun 2 milyon 300 binini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldık. Üreticilerimizin birçoğu yem ihtiyacı için mısır ekmekte. Fakat piyasada yeteri kadar makine olmadığı için ektikleri mısırı biçtirip silaj yaptırmakta zorlanmaktaydılar. Bu makineyi birliğimize kazandırarak hizmete sunduk. Makinemiz 10 günde bin dekarın üzerinde alan biçti. Karaman'da beklenen mısır silajı rekoltesi 400 bin ton" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı