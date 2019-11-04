Karaman'da tarım ilacı deposunda yangın

04.11.2019 11:10

Karaman'da tarım ilaçlarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Urgan Mahallesi'ndeki Tekmarsan Sitesi'nde tarım ilaçlarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA