Karaman'da tarım ilacı deposunda yangın

Karaman'da tarım ilacı deposunda yangın

Karaman'da tarım ilaçlarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04.11.2019 10:32
Karaman'da tarım ilacı deposunda yangın

Karaman'da tarım ilaçlarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Urgan Mahallesi'ndeki Tekmarsan Sitesi'nde tarım ilaçlarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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