Karaman'da tarihi eser operasyonu - Haberler
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Karaman'da tarihi eser operasyonu

Karaman'da tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonunda çok sayıda tarihi eser niteliği olduğu düşünülen 736 obje ele geçirildi.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonunda çok sayıda tarihi eser niteliği olduğu düşünülen 736 obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, merkeze bağlı Kılbasan köyünde, H.P. isimli kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu yönünde bilgiye ulaşması üzerine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen 656 sikke ve 80 adet değişik objeler ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, H.P, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Karaman, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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