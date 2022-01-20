Karaman'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 736 obje ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 736 obje ele geçirildi

Karaman'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 736 obje ele geçirildi
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 736 obje ele geçirildi.

KARAMAN (AA) - Karaman'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 736 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, merkeze bağlı Kılbasan köyünde, H.P'nin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 656 sikke ve 80 yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Karakolu, Karaman, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title