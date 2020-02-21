Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

21.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:06

Karaman'da çok sayıda tarihi eser ve kazı malzemesinin ele geçirildiği operasyonda, iki zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, merkez Pınarbaşı köyünden iki kişinin tarihi eser aradıkları ihbarı üzerine, Çakırbağ - Pınarbaşı köy yolu üzerinde, K.L. ve A.T'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde tarihi eser olduğu değerlendirilen 13 sikke, 13 obje, 2 yüzük ile 2 dedektör, 3 çapa, 2 çekiç ve el feneri ele geçirildi.

K.L. ve A.T, gözaltına alındı.

Kaynak: AA