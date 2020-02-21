Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Karaman'da çok sayıda tarihi eser ve kazı malzemesinin ele geçirildiği operasyonda, iki zanlı gözaltına alındı.
Karaman'da çok sayıda tarihi eser ve kazı malzemesinin ele geçirildiği operasyonda, iki zanlı gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, merkez Pınarbaşı köyünden iki kişinin tarihi eser aradıkları ihbarı üzerine, Çakırbağ - Pınarbaşı köy yolu üzerinde, K.L. ve A.T'nin bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde tarihi eser olduğu değerlendirilen 13 sikke, 13 obje, 2 yüzük ile 2 dedektör, 3 çapa, 2 çekiç ve el feneri ele geçirildi.
K.L. ve A.T, gözaltına alındı.