Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı
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Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Karaman'da çok sayıda tarihi eser ve kazı malzemesinin ele geçirildiği operasyonda, iki zanlı gözaltına alındı.

21.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:06
Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

'da çok sayıda tarihi eser ve kazı malzemesinin ele geçirildiği operasyonda, iki zanlı gözaltına alındı.

ekipleri, merkez Pınarbaşı köyünden iki kişinin tarihi eser aradıkları ihbarı üzerine, Çakırbağ - Pınarbaşı köy yolu üzerinde, K.L. ve A.T'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde tarihi eser olduğu değerlendirilen 13 sikke, 13 obje, 2 yüzük ile 2 dedektör, 3 çapa, 2 çekiç ve el feneri ele geçirildi.

K.L. ve A.T, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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