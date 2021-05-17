KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
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KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da 17 gün süren tam kapanmanın sona ermesinin ardından PTT ve bankaların yanı sıra bazı giyim mağazalarının önünde metrelerce kuyruklar oluştu.

KARAMAN'da 17 gün süren tam kapanmanın sona ermesinin ardından PTT ve bankaların yanı sıra bazı giyim mağazalarının önünde metrelerce kuyruklar oluştu. Polis, sırada bekleyenleri sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yurt genelinde 17 gün süren tam kapanmanın ardından bugün kademeli normalleşme süreci başladı. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından kentte günün erken saatlerinden itibaren PTT ve bankaların yanı sıra bazı giyim mağazalarının önünde metrelerce kuyruklar oluştu. Sıra bekleyenler arasında zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralının unutulması üzerine polis, sık sık uyarılarda bulundu.

KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU
KARAMAN'DA TAM KAPANMANIN ARDINDAN KUYRUK OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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