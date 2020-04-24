Karaman'da şüpheli ölüm
Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
24.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:46
Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Gevher Hatun Mahallesi 1782. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Fatma Türe'den (96) haber alamayan yakınları eve geldi.
Eve giren yakınları, Türe'yi hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından yaşlı kadının cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA