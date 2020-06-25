Karaman'da sulama kanalına düşerek boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi
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Karaman'da sulama kanalına düşerek boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşerek boğulan iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Karaman'da sulama kanalına düşerek boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi
25.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:38

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşerek boğulan iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Ayrancı Devlet Hastanesinden alınan Enes (11) ve kardeşi Mahmut Atmaca'nın (8) naaşları, Ayrancı merkez camisi önüne getirildi.

Çocukların cenazeleri, kılınan namazdan sonra Ayrancı İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken anne Arife Atmaca, çocuklarının tabutlarına el sallayarak ağıt yaktı.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan cenaze namazına Ayrancı Kaymakamı Evren çakır, çocukların babası Veli Atmaca ve çok sayıda kişi katıldı.

Mahmut Atmaca'nın "Hamza" adında ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.

Olay

Dün Saray köyü yakınındaki sulama kanalı civarında oynadıkları sırada kaçan topun peşinden giden Mahmut Atmaca suya düşmüştü. Enes Atmaca, kardeşini kurtarmak için kanala atlamış, iki kardeşin cansız bedenleri ekiplerce sudan çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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