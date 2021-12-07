Karaman'da sulama amaçlı çukur kazdığı sırada toprak altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da sulama amaçlı çukur kazdığı sırada toprak altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Karaman'da sulama amaçlı çukur kazdığı sırada toprak altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Karaman'da, tarlasını sulamak amacıyla çukur kazdığı sırada toprak altında kalan çiftçi, yaşamını yitirdi.

KARAMAN (AA) - Karaman'da, tarlasını sulamak amacıyla çukur kazdığı sırada toprak altında kalan çiftçi, yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Başkışla köyünde yaşayan çiftçi Hasan Hüseyin Önal (42), tarlasını sulamada kullanma düşüncesiyle çukur kazdığı sırada toprak kayması meydana geldi.

Toprak altında kalan Önal, çevredeki köylülerin yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Önal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Işık, daha sonra hastaneye geçerek Önal'ın ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title