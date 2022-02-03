Karaman'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Muammer Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Karaman'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı

KARAMAN'da, suç örgütü kurup, çeşitli suçlar işleyenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

KARAMAN'da, suç örgütü kurup, çeşitli suçlar işleyenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin suç örgütü kurup, çeşitli suçlar işlediği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda Mesut P. (44), Kemal K. (38), Haşim A. (23), Halil İbrahim P. (20), İbrahim N. (23), Mehmet T. (31), Celal K. (41) ve Burak B. (28); 'suç örgütü kurma', 'kasten yaralama', 'yağma', 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'kaçak silah satışı yapma', 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 2 tabanca, 4 tüfek, 1 baston kılıç ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Karaman'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı

Karaman'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Silah, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title