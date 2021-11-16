Karaman'da spor kulüplerine malzeme yardımı

KAZIMKARABEKİR, KARAMAN (AA) - Karaman'da İl Özel İdaresi'nin desteği ile 21 spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Kazımkarabekir Spor Salonu'nda düzenlenen programda, spor kulüpleriyle birlikte sporun gelişimi ve tabana yayılması konusunda güzel çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sporla ilgili güzel çalışmaların içerisinde olmanın kendilerini sevindirdiğini ifade eden Bebek, şunları kaydetti:

"Spor, gençlerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmeleri için önem vermemiz gereken bir konudur. Gençlerimizin boş zamanlarını verimli ve daha etkin bir şekilde değerlendirmeleri için sporun çok önemli bir araç olduğunu, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, olumsuz davranışlardan, olumsuz alışkanlıklardan korumak ve kurtarmak için sporun önemini hepimiz artık çok iyi biliyoruz. İlimizde de sporun gelişimi, gençlerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmesi için mutlaka spor yapmaları gerektiği konusunda kurumlarımız ve spor kulüplerimizle iş birliği içerisinde çocuklarımız için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından 21 spor kulübüne protokol üyeleri tarafından malzeme yardımı yapıldı.

Programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Terlemez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Çalışkan, kulüp yöneticileri ve çeşitli branşlardan sporcular katıldı.

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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