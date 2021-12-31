Karaman'da sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

KARAMAN (AA) - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) ile Karaman İl Özel İdaresinde çalışan memurların ekonomik durumunun iyileştirilmesine yönelik hazırlanan sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Karaman Valiliğinde düzenlenen imza töreninin ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, 2022 ve 2023 yılını kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesinin il özel idare bünyesinde çalışan personel için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

İmza törenine Vali Işık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Karaman İl Başkanı Mustafa Karaoğlan ve Başkan Yardımcıları Arif Ali İş ve Mustafa Arslan katıldı.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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