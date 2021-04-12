Karaman'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı
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Karaman'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

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Karaman'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Karaman'da olumsuz hava şartları nedeniyle sokak hayvanlarına yem bırakıldı.

Karaman'da olumsuz hava şartları nedeniyle sokak hayvanlarına yem bırakıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı. Karaman Valiliği, Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyelerinden oluşan Hayvan Besleme Grupları, Karaman Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri şehir içi parklara ve şehir çevresinde ki besleme odaklarına sokak hayvanları ve kuşlar için yem ve mama bıraktı. - KARAMAN

Karaman'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı
Karaman'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı
Karaman'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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