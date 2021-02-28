Karaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
28.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Karaman'daki cadde ve meydanlar boş kaldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Karaman'daki cadde ve meydanlar boş kaldı.
Karaman'da ise Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri boş kaldı.
Polis ekipleri, belli noktalarda uygulama yaparken, vatandaşların yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmesine izin veriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin