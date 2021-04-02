Karaman'da sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı olacak

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sinema salonları için alınan kapatma kararının uygulanma süresi 12 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sinema salonları için alınan kapatma kararının uygulanma süresi 12 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda daha önce sinema salonlarının 1 Nisan 2021'e kadar faaliyetlerinin durdurulduğu anımsatılan açıklamada, gelinen aşamada, salgında mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs'a kadar ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 23 Mart günü karantina altına alınan merkeze bağlı Aşağıkızılca ve Yukarıkızılca köylerinde karantina uygulamasının sona erdirildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin