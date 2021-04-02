Karaman'da sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı olacak

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı olacak

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sinema salonları için alınan kapatma kararının uygulanma süresi 12 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sinema salonları için alınan kapatma kararının uygulanma süresi 12 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda daha önce sinema salonlarının 1 Nisan 2021'e kadar faaliyetlerinin durdurulduğu anımsatılan açıklamada, gelinen aşamada, salgında mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs'a kadar ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 23 Mart günü karantina altına alınan merkeze bağlı Aşağıkızılca ve Yukarıkızılca köylerinde karantina uygulamasının sona erdirildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Haydar Akar Özlem Zengin Ali İhsan Yavuz
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Cenk Tosun Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karaman'da sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 21:59:35. #1.16#
title