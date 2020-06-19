Karaman'da sınava girecek öğrenciler için okullar hazırlandı Karamanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, LGS öncesi bütün okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı.

Karamanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, LGS öncesi bütün okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı.

Dezenfekte çalışmalarını yakından takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, iki oturum halinde gerçekleştirilecek LGS'de, 78 sınav binasının 374 salonunda öğrencilerin sınava gireceğini belirterek, il genelinde 1026 öğretmenin görevlendirildiğini söyledi.

Okullarda yürütülen dezenfekte çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Çalışkan, şunları kaydetti:

"20 Haziran'da temel eğitimden ortaöğretime geçişe yönelik yapılacak sınav öncesi, il genelinde bütün okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıldı. Sınav salonları, lavabolar, kapı kolları, okul girişleri, merdivenler, okulun tüm detayları ekipler tarafından dezenfekte edildi. Karaman'da eğitim camiası olarak çocuklarımızın sınavlarını etkileyecek olumsuz bir durumla karşılaşmamak için her türlü önlemimizi aldık. Sağlık ve huzur içerisinde bir sınav geçirmeyi diliyorum."

Kaynak: AA