Karaman'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Karaman'daki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Karaman'daki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler Suriye uyruklu Mahmut K'yi (25) Piri Reis Mahallesi 273 Sokak'ta tabancayla yaralayarak kaçtı.
Bacağından yaralanan Mahmut K, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemede bulundu.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA