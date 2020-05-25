Karaman'da silahlı kavga: 4 yaralı
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Karaman'da silahlı kavga: 4 yaralı

Karaman'da, silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Karaman'da silahlı kavga: 4 yaralı
25.05.2020 21:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:51

Karaman'da, silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Ağılönü köyünde iki grup arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İsa S. (35) ile Ahmet (26), Aziz (30) ve İlyas Kabak (34) av tüfeği fişeklerinin isabet etmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsa S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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