Karaman'da silahlı kavga: 4 yaralı

02.03.2020 04:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 04:28

Karaman'da çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Piri Reis Mahallesi Şehit Erdal Şen Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Adem Eren Özgan (27), Emre Kış (29), Bayram Özkaya (28) ve Sebahattin Güldeste (22) av tüfeğinden çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA