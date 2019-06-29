Karaman'da silahlı kavga

Karaman'da silahlı kavga

Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Karaman'da silahlı kavga

Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Orhan K. ile İbrahim A. karşılaştıkları Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Orhan K. tabanca ile İbrahim A'ya tek el ateş ederek kaçtı.

Yaralanan İbrahim A. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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