Karaman'da silahlı kavga
Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Orhan K. ile İbrahim A. karşılaştıkları Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Orhan K. tabanca ile İbrahim A'ya tek el ateş ederek kaçtı.
Yaralanan İbrahim A. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi
Son Dakika Haberleri