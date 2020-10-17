Son dakika haberleri | Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberler... Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan S. ile Ali Altınbilek, Yeni Mahalle Zeytindalı Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Oğuzhan S, Atınbilek'i silahla yaraladı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Oğuzhan S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal