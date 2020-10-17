Son dakika haberleri | Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haberleri | Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

17.10.2020 23:23 | Son Güncelleme: 18.10.2020 00:18

Son dakika haberler... Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan S. ile Ali Altınbilek, Yeni Mahalle Zeytindalı Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Oğuzhan S, Atınbilek'i silahla yaraladı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Oğuzhan S. gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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