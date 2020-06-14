Karaman'da silahlı kavga 1 yaralı Karaman'da silahlı kavga 1 yaralıKARAMAN'da tütün malzemeleri satan Habib Ş.(38) daha önce aralarında husumet bulunan V.T. tarafından dükkanında tabancayla vuruldu.

Karaman'da silahlı kavga 1 yaralı

KARAMAN'da tütün malzemeleri satan Habib Ş.(38) daha önce aralarında husumet bulunan V.T. tarafından dükkanında tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Habib Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Külhan Mahallesinde bulunan tütüncüler çarşısında meydana geldi. İddiaya göre Habib Ş. kendine ait tütün dükkanında bulunduğu sırada daha önceden aralarında husumet bulunan V.T. Habib Ş.'nin dükkanına geldi. Kısa süreli tartışmanın ardından V.T. yanında taşıdığı tabancayla Habib Ş.'yi gögsünden vurdu. Olayın ardından V.T. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Habib Ş., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Habib Ş.'nin geçtiğimiz 19 Nisanda da evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA