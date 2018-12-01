Karaman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hamza Aylak (30), aralarında husumet bulunan Veli K.'nin Hamidiye Mahallesi 367. Sokak'taki evine dışarıdan tabanca ile ateş açtı.

Bunun üzerine balkona çıkan Veli K, av tüfeği ile balkondan Hamza Aylak'a ateş etti.

Ağır yaralanan Aylak, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan Veli K, polis tarafından yakındaki bir inşaatta yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Karaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.