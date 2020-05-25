Karaman'da silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
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Karaman'da silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

25.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:06

Karaman'da silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

KARAMAN - Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Ağılönü köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S. (35), A.K. (26), A.K.(30), ve İ.K. av tüfeği ile açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İ.K.'nin başından yaralandığı için sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olaya karışarak kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İHA

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