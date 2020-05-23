Karaman'da silah ticaretinden gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
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Karaman'da silah ticaretinden gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Karaman'da silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Karaman'da silah ticaretinden gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
23.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:30

Karaman'da silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı kişilerin silah ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Şahısları bir süre takibe alan ekipler, yaptığı operasyonla A.B, S.H, Y.B ve Y.E. isimli kişileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada, 5 adet tabanca, 6 adet tüfek, 2 adet havalı tüfek, 1 adet kılıç, 1 adet cop ve silahlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sonra adliyeye sevk edildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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