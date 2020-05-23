Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli serbest bırakıldı
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Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli serbest bırakıldı

Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli serbest bırakıldı
23.05.2020 22:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:08

Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen A.B, S.H, Y.B. ve Y.E'yi takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evinde 3 tabanca, 8 tüfek, 41 fişek, 1 kılıç ve 1 jop ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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