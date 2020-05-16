Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
16.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:54
Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen M.K'yi takibe aldı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde,, 6 tabanca, 3 tüfek, ses tabancası, dürbün ve 12 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA